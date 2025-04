Porto Alegre terá ação em escolas a partir de segunda-feira para ampliar imunização de crianças e adolescentes

Na Capital, a vacinação nas escolas vai até 31 de maio , com a semana de intensificação ocorrendo entre 14 e 30 de abril. Neste mês, o foco será nas escolas de Educação Infantil , com a aplicação das vacinas Tríplice Viral, Pentavalente ou DTP e Influenza para crianças de seis meses a menores de seis anos. Trabalhadores da educação também serão vacinados com Tríplice Viral, dTpa e Influenza.

Em maio , as atividades serão em escolas de Ensino Fundamental e Médio , com a oferta das vacinas Influenza, Tríplice Viral, ACWY e HPV para alunos dos grupos prioritários, assim como professores e demais trabalhadores da área.

Para participar do Rolê da Vacina, as unidades de saúde entram em contato com as escolas da região, verificam a situação vacinal dos alunos e organizam o cronograma de visitas. Para crianças menores de nove anos, a vacinação injetável exige a presença dos responsáveis. Já estudantes entre nove e 11 anos podem ser vacinados com autorização por escrito, e a partir dos 12 anos a aplicação não exige autorização prévia.