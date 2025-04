Porto Alegre registra primeiro caso de sarampo em cinco anos

Com alta capacidade de transmissão, o vírus mobilizou a Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS), que emitiu um alerta a todas as unidades de saúde. A recomendação é:

O que fazer em caso de suspeita

Por se tratar de uma enfermidade de notificação compulsória, o caso deve ser comunicado à vigilância ainda durante o atendimento do paciente. As notificações podem ser feitas pelos telefones (51) 3289-2471 ou 3289-2472, em horário comercial. Fora desses horários, o plantão epidemiológico funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Após a notificação, será indicada a coleta de exames para confirmação do diagnóstico. O paciente deverá manter-se isolado por no mínimo quatro dias a partir do surgimento das manchas vermelhas na pele.

As equipes de saúde também devem identificar todos os locais onde o paciente esteve entre seis dias antes e quatro dias depois do aparecimento das manchas. Pessoas que tiveram contato direto com o infectado devem ser vacinadas contra o sarampo dentro de um prazo de 72 horas, salvo se já estiverem com a imunização completa. Passado esse período, a vacinação seletiva é recomendada. Todos os contatos devem ser acompanhados por 30 dias para observação de eventuais sintomas.