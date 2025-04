Porto Alegre decreta situação de emergência por epidemia de dengue

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, decretou situação de emergência em saúde pública por conta da dengue. O município tem quase 20 mil casos suspeitos e 4,2 mil confirmados, além de ter registrado dois óbitos pela doença.

O decreto foi publicado no Diário Oficial da Capital desta quinta-feira (17).

Conforme o Executivo, o documento autoriza uma série de ações para tentar conter o avanço da epidemia e minimizar os impactos na saúde pública. Entre as principais medidas, estão:

aquisição imediata de insumos

prorrogação de contratos e convênios

assistência médica a pacientes e ações de controle ambiental

realocação de servidores para áreas com maior demanda

suspensão de férias e folgas de servidores municipais envolvidos diretamente no combate à epidemia.

— Não pode se espalhar. O decreto (de emergência) permite a gente pleitear novos recursos e acelerar processos, contratos, ações, que antes eram um pouco mais burocráticos diante da situação mais aguda que a gente está vivenciando agora — afirmou o secretário municipal da Saúde, Fernando Ritter.

Hospital de campanha

Um hospital de campanha para tratamento de pacientes com a doença será aberto pelo Grupo Hospitalar Conceição (GHC) ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Moacyr Scliar. A unidade no bairro São Sebastião, na Zona Norte, começa a funcionar a partir das 17h30min desta quinta. A estrutura é a mesma usada na época da enchente de 2024.

O hospital de campanha terá funcionamento 24 horas, inclusive neste feriadão de Páscoa e Tiradentes, quando as unidades de saúde estarão fechadas. A operação deve durar até o fim de maio, quando é esperada a queda de casos como consequência do frio no Estado.

Os 30 leitos do hospital de campanha servem para o atendimento de casos leves da dengue, que se baseia principalmente na hidratação dos pacientes por via oral ou soro – esta última com duração de duas a três horas. A abertura da unidade foi idealizada pelo Ministério da Saúde junto com o Grupo Hospitalar Conceição. A estrutura consiste em uma tenda com mobiliário e equipamentos para o atendimento dos pacientes.

A triagem é feita na UPA Moacyr Scliar, que também é gerida pelo GHC e que faz o encaminhamento dependendo da gravidade do caso. Conforme o gerente da UPA, Jesse James, chegam na unidade cerca de 150 pessoas por dia com sintomas de dengue.

— Essa pessoa (com dengue), se ela não for hidratada, se ela não cuidar preventivamente, daqui a uma semana ela retorna com mais gravidade no sistema, gerando mais custo, mais tempo, mais um para o sistema de saúde — avalia James.

Zona Norte concentra casos de dengue

A abertura do hospital acontece em meio a um cenário preocupante na Capital.

A Zona Norte concentra quase metade dos casos de dengue na Capital. Até o momento, a Secretaria Municipal de Saúde registra mais de 4,3 mil casos da doença neste ano em Porto Alegre. A situação preocupa ainda mais por conta da circulação de um novo sorotipo, o DENV-3, que tem potencial para causar quadros mais graves.

A expectativa é de que o hospital sirva para prevenir esses casos graves. No local, também deve ser facilitada a coleta exames de sangue que irão apontar se há necessidade de internação hospitalar.