O que é uma UTI aérea, que levou Preta Gil do Rio de Janeiro a São Paulo

O que é uma UTI aérea?

Uma UTI aérea transporta pacientes no sistema bed to bed (de leito para leito, em português). De acordo com o site da empresa, o processo ocorre "quando a ambulância com a equipe médica vai até o hospital onde o paciente está internado e o recebe, reavalia e o retira do leito, acomodando-o na ambulância. Ao chegar no aeroporto, embarca-se o paciente na aeronave. Após o pouso, o paciente é levado pela equipe médica, também de ambulância, até o hospital de destino".