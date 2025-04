Ministros da Saúde e da Educação convocam para campanha nacional de vacinação nas escolas

— O Brasil está dando a volta por cima, e seremos novamente campeões do mundo na vacinação. Para isso, vamos contar com uma grande mobilização dos Estados e municípios — disse Padilha.

A meta do governo federal é vacinar 90% dos estudantes – crianças e adolescentes com menos de 15 anos – matriculados nas instituições de ensino participantes nos 5.544 municípios de todas as regiões do país.