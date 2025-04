Ministro da Saúde recebe prefeitos da Região Metropolitana e promete resposta a pedido por recursos

Além do quadro atual, o pedido leva em conta a proximidade do inverno , que tende a aumentar a procura por atendimentos hospitalares.

O ministro ainda se dispôs a participar de uma reunião tripartite, que reúna representantes da prefeitura, do governo estadual e da União.

Melo falou em nome dos prefeitos

Além dos gestores municipais, 10 deputados federais do RS participaram da agenda, o equivalente a um terço da bancada gaúcha na Câmara . A reunião estava marcada para 18h, mas Padilha recebeu os prefeitos às 19h20min.

Melo afirmou que os municípios registraram queda de arrecadação e aumento de gastos na enchente e todos já aplicam na saúde índices superiores ao mínimo constitucional , de 15% do orçamento.

— O ministro foi sensível, nos ouviu com atenção e disse que dará uma devolutiva. Acredito que o diálogo e a construção são pilares importantes, porque o cidadão quer ver a dor dele resolvida — resumiu Melo.

Além do prefeito, o secretário da Saúde da Capital, Fernando Ritter, fez uma apresentação em que listou o investimentos dos municípios na saúde. Ritter apontou que, nos últimos cinco anos, o gasto das prefeituras com saúde cresceu 65%, quase o dobro da inflação registrada no período.