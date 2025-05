Larvas do mosquito só em água limpa? Borra de café mata os ovos? Confira o que é verdade e o que é mentira sobre a dengue

Combate ao mosquito transmissor é essencial para o combate à doença. witsawat / stock.adobe.com

Com quase 13 mil casos confirmados e sete mortes, o Rio Grande do Sul vive um alerta em razão da dengue. Em Porto Alegre, por exemplo, foram montadas tendas do Exército para auxiliar no atendimento aos pacientes com sintomas da doença.

As estruturas devem começar a funcionar na próxima sexta-feira (2). O mesmo ocorre em Viamão, que chegou a decretar situação de emergência em março.

Sabe-se que o combate ao mosquito Aedes aegypt é essencial para evitar a dengue e outras doenças, como a chikungunya, que já matou duas pessoas em Carazinho, na região norte do Rio Grande do Sul.

Mas o que é verdade e o que é mentira sobre o inseto e também sobre os sintomas da dengue? Zero Hora compilou algumas dúvidas e explica cada uma delas. Confira abaixo!

Veja 15 mitos e verdades sobre a dengue

1. A dengue só causa febre alta e dor no corpo

Mentira. A dengue pode se manifestar de várias formas, desde casos assintomáticos até formas graves que podem levar ao óbito. Os sintomas incluem ainda dor atrás dos olhos, fraqueza e dores nas articulações. Casos graves podem apresentar sangramentos, dor abdominal intensa, vômitos persistentes e outras complicações, como o choque.

2. Beber água é a única forma de tratar a dengue

Mentira. Embora a hidratação oral seja crucial para o tratamento inicial da dengue, ela não substitui o tratamento médico adequado, especialmente em casos graves. A hidratação via oral ajuda na reposição de volume. Em casos graves, porém, a administração de soluções intravenosas em ambiente hospitalar para a reposição hídrica é essencial para tratar o choque e ajudar na recuperação clínica.

3. O soro caseiro de uso oral pode substituir o soro intravenoso

Mentira. O soro caseiro, feito com água, açúcar e sal, e administrado por via oral não substitui o soro intravenoso usado em ambientes hospitalares. Isso porque ele é formulado para tratar o choque hipovolêmico e outras complicações graves da dengue, o que não pode ser alcançado apenas com soluções caseiras.

4. A vacina contra a dengue é a solução definitiva para erradicar a doença

Mentira. A vacina contra a dengue é um avanço importante, mas não é a única solução para combater a doença. A prevenção continua sendo essencial, incluindo medidas como o uso de repelentes, instalação de telas em janelas e eliminação de locais que podem servir de criadouros para o mosquito Aedes aegypti.

5. A dengue só é uma preocupação durante o verão

Mentira. Embora a epidemia de dengue seja mais comum no verão, a doença pode ocorrer durante o ano todo. Por isso, é essencial manter medidas preventivas constantemente para evitar surtos.

6. O uso de repelentes é importante para se proteger contra a dengue

Verdade. O uso de repelentes é uma parte importante da prevenção, porém, não é a única medida necessária. É crucial também eliminar focos de água parada, usar telas em janelas e adotar outras práticas para reduzir a presença do mosquito.

7. A dengue é transmitida apenas por mosquitos infectados durante o dia

Mentira. Embora o Aedes aegypti seja mais ativo durante o dia, especialmente ao amanhecer e ao entardecer, ele também pode picar à noite em ambientes bem iluminados. Por isso, é importante usar repelentes e tomar medidas preventivas em todas as horas do dia.

8. A dengue pode ser contraída mais de uma vez

Verdade. A dengue pode ser contraída mais de uma vez, pois existem quatro sorotipos diferentes do vírus. A infecção por um sorotipo não garante imunidade contra os outros. Portanto, a prevenção deve ser mantida independentemente do histórico.

9. Para matar os ovos do mosquito basta secar os reservatórios de água parada

Mentira. Não é apenas o simples ato de secar os reservatórios de água parada que irá impedir o mosquito da dengue de se reproduzir. É preciso limpar o local também, pois o ovo ainda pode ser manter "vivo" por mais de um ano sem água.

10. Borra de café na água das plantas mata os ovos do mosquito

Mentira. Não há comprovação de eficácia da borra de café na água das plantas e sobre a terra no combate ao mosquito. Pelo contrário, já foi verificado na prática que a larva do Aedes aegypti se desenvolve na água suja de borra de café. Ao invés de usar a borra, tente eliminar os pratos dos vasos, ou coloque areia até as bordas deles de forma a eliminar a água. Lave também os pratos com bucha e sabão semanalmente. Isso é eficaz contra a dengue.

11. As larvas do mosquito só se desenvolvem em água limpa

Mentira. Os ovos do mosquito também podem se desenvolver em água suja e parada. Hoje se discute até se as fêmeas do Aedes têm realmente a preferência pela água limpa. Então para combater a dengue, o importante é acabar com qualquer reservatório de água parada, seja limpa ou suja.

12. O mosquito da dengue só voa em alturas de até 1m50cm. As pessoas devem se atentar para focos do mosquito nesta altura

Mentira. Essa informação é incompleta. O Aedes aegypti costuma voar em alturas próximas ao solo, geralmente até 1,5 metro, porque é nessa faixa que estão as partes mais expostas das pessoas, como pernas e pés, facilitando a alimentação do mosquito. No entanto, isso não significa que ele não possa voar mais alto. O mosquito pode, sim, alcançar voos mais altos, especialmente quando há a presença de pessoas (fonte de sangue), água parada e condições que favoreçam seu deslocamento. A espécie já demonstrou ser altamente adaptável.

13. O mosquito até pode aparecer em prédios, mas em imóveis sem elevador, eles não sobem para os andares superiores. Em prédios que só têm escadas, o mosquito não será encontrado

Mentira. O Aedes aegypti pode ser encontrado em qualquer tipo de prédio, com ou sem elevador. Embora ele tenha preferência por voar em áreas mais próximas ao solo, sua presença não depende do tipo de acesso, e sim da existência de água parada e pessoas disponíveis para picar. Ele pode chegar aos andares superiores voando gradualmente pelos andares ou sendo transportado por elevadores, escadas ou pelas próprias pessoas — por exemplo, em ovos alojados em vasos de plantas ou outros objetos.

14. A picada do Aedes aegypt não dói

Verdade. A picada do Aedes aegypt não dói. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, isso acontece porque o mosquito possui uma substância anestésica na saliva, um mecanismo próprio de sua biologia, que impede que a pessoa perceba o momento exato que está sendo picada. É por isso que muitas pessoas só percebem depois, quando a coceira ou vermelhidão aparece.

15. O mosquito não faz barulho

Verdade. Diferente do pernilongo, a fêmea do Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, é silenciosa e não emite zumbidos. Tal característica torna ainda mais difícil de identificar o inseto.

Sintomas da dengue

Febre que surge de repente

Dor no corpo e nas articulações

Dor de cabeça

Dor atrás dos olhos

Manchas vermelhas na pele

Náusea

Vômito

Cansaço extremo

Fonte: SES/RS

*Colaborou: Carolina Dill