Impasse trava mudança de gestão nos serviços de média e alta complexidade em Porto Alegre; entenda

Discordâncias entre a prefeitura de Porto Alegre e o governo do Estado podem impedir a transferência de serviços de saúde da Capital para a gestão estadual . A mudança havia sido acertada na semana passada, mas um impasse entre as duas partes ao longo dessa semana fez o acordo refluir.

A oferta para assumir serviços de média e alta complexidade foi feita pelo governador Eduardo Leite no dia 17, em reunião com o prefeito Sebastião Melo e outros gestores municipais da Região Metropolitana. No mesmo dia, Melo enviou ofício ao Palácio Piratini comunicando o aceite.