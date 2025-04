Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas, suspende atendimentos eletivos por superlotação 

Nesta terça-feira (8), o hospital opera com uma lotação de 400%. Além da suspensão dos atendimentos, há relatos de falta de insumos, inclusive de antibióticos.

A instituição, que possui 320 leitos do Sistema Único de Saúde , é referência o atendimento do município. O hospital também atende convênios e privado.

Desde outubro de 2020, o hospital está sob intervenção do município de Canoas, mas tem como mantenedora a Associação Beneficente de Canoas (ABC). Procurada por Zero Hora, a prefeitura ainda não se manifestou sobre a situação. A reportagem não conseguiu contato com a ABC.