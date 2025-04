Hospital municipal de Sapucaia do Sul transfere pacientes após fechamento de leitos e superlotação de emergência

Instituição anunciou o fechamento de 60 leitos de internação na última semana. FHGV / Divulgação

A emergência adulta do Hospital Municipal Getúlio Vargas, em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana, está operando com 280% acima da capacidade máxima, de acordo com a instituição de saúde. São 28 pacientes internados para 10 leitos de emergência disponíveis.

Já as unidades de internação atingiram a capacidade máxima. O problema ocorre após o fechamento de 60 leitos na última semana e que não têm previsão de reabertura.

Com isso, o hospital deixou de ter um total de 224 unidades para atuais 164. Pacientes foram transferidos para outras instituições de saúde por meio do sistema de regulação do Estado.

A direção do hospital justifica a redução devido à crise financeira do município. A instituição aponta que houve enxugamento dos repasses nos últimos anos e alega que os repasses, que antes eram de R$ 3,8 milhões mensais, agora são de R$ 1,5 milhão por mês por meio do programa Assistir.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) reforçou apenas o anúncio recente de mais de R$ 39 milhões pelo mesmo programa para 28 hospitais em 20 municípios da Região Metropolitana. Porém, não foi informado quanto desse repasse foi encaminhado para Sapucaia do Sul.

Leia a nota na íntegra emitida pelo hospital:

"O Hospital Municipal Getúlio Vargas vinha até o dia 22/04/25 atendendo com 224 leitos de internação, conforme registro no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES). A partir da semana passada, o mesmo voltou à sua estrutura original, com capacidade para atendimento de 164 leitos de internação. Isso se deve principalmente à crise financeira que afeta não somente o município de Sapucaia do Sul, mas toda a rede hospitalar da Grande Porto Alegre.