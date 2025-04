Hospital Independência reabre ala com 34 leitos atingida por incêndio em 2023

Porto Alegre readquiriu 34 leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) nesta quarta-feira (9), com a reabertura de uma ala do Hospital Independência que estava fechada desde dezembro de 2023, quando foi destruída por um incêndio. Com estrutura totalmente reformada, uma solenidade que teve início por volta das 10h oficializou a retomada do setor.

Secretário municipal adjunto de Saúde, César Sulzbach salientou a importância da retomada dos leitos. Fernando Ritter, titular da pasta, não pôde comparecer ao evento porque retorna de uma reunião em Brasília (DF) com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e prefeitos da Região Metropolitana.

— A retomada desses leitos é fundamental para reforçar a nossa rede hospitalar, garantindo mais estrutura e agilidade no atendimento à população. Essa ampliação já está alinhada com as estratégias da Operação Inverno, que exige uma resposta ainda mais preparada do nosso sistema de saúde — disse Sulzbach durante a solenidade.

O Hospital Independência pertence à prefeitura de Porto Alegre, com operação 100% dedicada ao SUS. A Sociedade Sulina Divina Providência é a mantenedora da instituição.

Conforme a prefeitura, foram investidos R$ 4 milhões na recuperação e reforma da unidade afetada pelo incêndio. O valor foi custeado integralmente pelo seguro do hospital.

"Com a reabertura, o Hospital Independência reforça seu papel essencial no atendimento à população de Porto Alegre, ampliando a capacidade hospitalar da cidade e garantindo assistência qualificada aos pacientes do SUS", diz nota do município.

Relembre o incêndio

O incêndio aconteceu na noite de 11 de dezembro de 2023, no prédio anexo às unidades de internação 4 e 5 — alas onde ficam internados os pacientes que aguardam por cirurgia ou que estão em pós-operatório. As chamas começaram por volta das 20h.