Hospital de campanha montado em Viamão reabre parcialmente após alagamento

A unidade foi instalada no estacionamento, na parte de trás da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, que fica na Avenida Senador Salgado Filho. Segundo a prefeitura, o conserto ainda está em andamento.

Dessa forma, parte do hospital segue interditada para a realização do serviço. Os pacientes de menor risco são recebidos no restante do espaço. Já aqueles que precisam de hidratação na veia são encaminhados para a UPA.