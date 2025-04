Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre ganha novos serviços após reforma com investimentos de R$ 14,4 milhões

Foi entregue nesta segunda-feira (7) a revitalização do Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre. O investimento total na reforma e em equipamentos foi de R$ 14,4 milhões — sendo R$ 5,9 milhões por meio de doação da rede de farmácias São João e outros R$ 8,5 milhões em um aparelho comprado pelo governo do Estado. Os trabalhos duraram cerca de 10 meses no prédio que fica na Rua Dr. Castro de Menezes, no bairro Vila Assunção.

Com a obra, 70% da estrutura da unidade hospitalar está de cara nova. Durante os trabalhos, o hospital não precisou fechar — exceto 21 dos 102 leitos disponíveis, pois as alas onde eles ficam passaram por reformas. Também foram trocados os telhados do prédio principal, do anfiteatro, do pronto atendimento, da caldeira, e da Serviço de Arquivo Médico e Estatística e do Serviço de Nutrição e Dietética.

— Ao entrarmos aqui, vimos a necessidade que se tinha. A Brigada Militar é formada por aqueles que cuidam de nós, então essas pessoas devem ter dignidade na prestação dos serviços de saúde. Não ajudamos somente com valores. Disponibilizamos nossos técnicos, engenheiros e eletricistas. Foram 30 pessoas trabalhando diariamente ao longo desses 10 meses — diz o presidente da Farmácias São João, Pedro Henrique Brair.

Agora, a estrutura conta com dois novos serviços: hemodinâmica — que avalia e trata o funcionamento do coração e dos vasos sanguíneos — e terapia endovascular, uma subespecialidade da cirurgia vascular.

Para realizar esses exames, o governo do Estado comprou um aparelho da marca Phillips, de procedência holandesa, por R$ 8,5 milhões. O Azurion 7 é equipado com um detector de 20 polegadas, capaz de proporcionar imagens de alta qualidade para a realização de uma variedade de procedimentos angiográficos com maior precisão.

— Temos poucos locais como referência para cuidados com o coração no Estado. Nossa meta era criar esse serviço de hemodinâmica de cuidados cardiovasculares. O primeiro passo foi a compra desse equipamento, mas ele levou 12 meses para chegar. Usamos esse período para adequar o terceiro andar, onde ele foi instalado — explica o diretor do Departamento de Saúde da Brigada Militar, coronel Regis Reche.

O Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre foi fundado em setembro de 1897, a partir da criação de duas enfermarias para os policiais militares que atuavam na Capital. Em 1971, foi erguido o prédio atual na Zona Sul, onde também fica um centro clínico. O hospital foi criado para atender o efetivo da Brigada Militar e seus familiares, mas hoje também recebe pacientes vinculados ao IPE Saúde.

Azurion 7 é equipado com um detector de 20 polegadas. Investimento neste equipamento foi de R$ 8,5 milhões. Camila Hermes / Agencia RBS

Mais ações contempladas na reforma: