Hospitais de alta complexidade de Porto Alegre restringem atendimento devido à superlotação 

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre é uma das unidades com restrição de atendimento.

Os hospitais de Clínicas, Santa Casa de Misericórdia e Conceição estão atendendo apenas casos considerados graves ou com risco de vida. As instituições de alta complexidade de Porto Alegre operam com lotação superior a 100% nesta sexta-feira (25). O cenário é visto também em cidades da Região Metropolitana.