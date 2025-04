Fechado desde a enchente, Hospital de Pronto Socorro de Canoas só deve reabrir em novembro

A sede do Hospital de Pronto Socorro de Canoas, na Região Metropolitana, só voltará a receber pacientes em novembro. Essa é a quarta vez que o prazo para reabertura é adiado. O prédio está fechado desde a enchente de maio do ano passado, após ficar submerso na água .

A previsão mais recente para reabertura era durante o mês de junho, mas isso não será possível, conforme o secretário de Saúde do município, Eduardo Bermudez. O cronograma inicial da obra de reconstrução está atrasado e com isso, há retenção dos valores pela Caixa Econômica Federal. A situação afeta a etapa de execução da parte elétrica e hidráulica.

Desde maio do ano passado a equipe do pronto-socorro atua junto ao Hospital Nossa Senhora das Graças. No entanto, o município vive uma crise hospitalar com falta de insumos e problemas em escalas de médicos, além de atraso nos pagamentos dos profissionais.