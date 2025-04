Estado distribui segundo lote com mais de 900 mil doses da vacina contra a gripe aos municípios gaúchos

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou nesta quinta-feira (10) que todas as 18 Coordenadorias Regionais receberam o segundo lote de vacinas contra a gripe. A distribuição das 912 mil doses ocorreu no decorrer da semana , segundo a pasta.

A campanha de vacinação começou oficialmente na última segunda-feira (7) e alguns municípios gaúchos já registravam falta do imunizante. Em Passo Fundo, no Norte do Estado, onde o início da imunização foi antecipado em uma semana, não havia mais vacinas disponíveis nas unidades de saúde no começo da semana.