"É uma decisão de política pública", diz Eduardo Leite sobre Estado assumir gestão de hospitais em Porto Alegre

— Não tem nenhum componente político-eleitoral, é uma decisão de política pública. Tem 497 municípios no Estado. Esses municípios têm que ter estruturas de unidades básicas de saúde para o atendimento corriqueiro, rotineiro da sua população. Mas em saúde pública você não tem capacidade de sustentar serviços de alta complexidade em cada um dos municípios — disse em entrevista ao Gaúcha Mais.

Leite argumenta que Porto Alegre detém 30% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Sistema Único de Saúde (SUS) no Rio Grande do Sul e 26% das referências de alta complexidade. Ou seja, o atendimento médico na Capital não é exclusividade dos porto-alegrenses, mas referência para todo o Estado, segundo Leite.