Conselho regional de medicina afirma que HPS de Canoas opera com escala de médicos incompleta; instituição nega

Desde a enchente, a equipe do HPS está alocada junto ao prédio do Hospital Nossa Senhora das Graças. Obra deve ser concluída apenas em junho. Lisielle Zanchettin / Agência RBS

A escala médica do Hospital de Pronto Socorro de Canoas está incompleta. Diante da situação, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) informou que a instituição garante apenas até a próxima terça-feira (15) o quadro de profissionais necessários para o funcionamento mínimo da emergência. O hospital nega a falta de médicos.

O encontro foi realizado entre o novo diretor técnico do hospital, Sérgio Ruffini, e presidente do Cremers, Eduardo Neubarth Trindade, na última quarta-feira (9). Referência para mais de cem municípios, o pronto-socorro de Canoas vive uma crise.

— Várias especialidades não conseguem preencher as escalas. Ou seja, não tem especialista em diversas áreas. Faltam profissionais e faltam insumos básicos para o atendimento mínimo. A situação está caótica e se continuar assim, o HPS corre risco de ter uma interdição ética e parar de atender — explicou o presidente do Conselho.

É apontada uma suposta falta de cirurgião plástico nas escalas. Atualmente, o pronto-socorro possui apenas um anestesista e, em caso de necessidade, o profissional do Hospital Nossa Senhora das Graças é cedido ao HPS. Além disso, também há relatos de falta de insumos básicos.

Os relatos também dão conta de que a situação afeta os pacientes. Um dos casos ocorreu na última sexta-feira (4). Um homem deu entrada na emergência com ferimento na mão. O caso precisava ser atendido pelo cirurgião plástico, profissional que não estava em escala no hospital. O paciente decidiu buscar atendimento em Porto Alegre.

IAHCS diz que escalas estão completas

O Instituto de Administração Hospitalar e Ciências da Saúde (IAHCS), que administra o Hospital de Pronto Socorro de Canoas, nega a informação e garante que as escalas médicas estão completas. Ainda conforme o hospital, o atual diretor técnico, Sérgio Ruffini, é médico especializado em cirurgia plástica.

Diante do cenário, uma nova reunião foi marcada para a próxima terça-feira (15) e terá a participação de membros da prefeitura de Canoas, Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde (SES) e Ministério Público Estadual.

De acordo com dados do portal Devedômetro, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), os médicos que atuam no HPS estão com os pagamentos atrasados relativos aos meses de dezembro de 2024, janeiro e fevereiro de 2025. O Ministério Público do Rio Grande do Sul instaurou um inquérito civil para investigar a desassistência médica no município.

Desde a enchente de maio do ano passado, a equipe do Hospital de Pronto Socorro de Canoas está alocada junto ao prédio do Hospital Nossa Senhora das Graças. O prédio do pronto-socorro passa por obras e tem previsão de conclusão no mês de junho.

A reportagem de Zero Hora buscou o posicionamento da prefeitura de Canoas sobre as questões, no entanto, não houve retorno até a publicação desta matéria. O espaço está aberto para manifestações.

Nota do Hospital de Pronto Socorro de Canoas na íntegra:

"O Hospital de Pronto Socorro de Canoas conta com as escalas médicas necessárias para a manutenção da continuidade e segurança dos atendimentos.

Em reunião com a presidência do CREMERS, hoje à tarde (09/04), contando ainda com a presença de diretores e assessores, foi reforçada a atuação ética do Hospital e discutidos temas vinculados ao financiamento da assistência médica.