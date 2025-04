Com superlotação, Hospital São Lucas da PUCRS anuncia restrições no atendimento de emergência

Pacientes com casos graves e de alto risco terão prioridade nos próximos dias.

Devido à alta na taxa de ocupação dos leitos de emergência SUS, o Hospital São Lucas da PUCRS anunciou restrições nos atendimentos nesta terça-feira (29). Conforme o painel de monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a instituição opera com 320% acima da capacidade máxima.

Por isso, será dada prioridade aos casos mais graves de acordo com a classificação de risco. A direção do hospital informou que a situação será monitorada diariamente e poderá ser alterada conforme mudanças no cenário.