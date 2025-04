Clínicas e farmácias privadas de Porto Alegre estão sem doses da vacina contra a dengue

A vacina contra a dengue está em falta na rede privada de Porto Alegre, sem previsão de reposição . O imunizante Qdenga está disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS) apenas para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Para os demais públicos que podem receber a imunização, dos quatro aos 60 anos, a vacina deve ser adquirida no setor privado.

As empresas procuradas registram dificuldades para adquirir o imunizante. Uma das clínicas relatou não conseguir novas doses desde julho de 2024. Outros laboratórios nem sequer contam com a vacina no catálogo.