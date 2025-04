Chá de baleeira é anti-inflamatório e analgésico; veja benefícios e como fazer

A baleeira é uma planta nativa e muito consumida no cotidiano do brasileiro. Esta erva, que também é conhecida como camarinha ou erva-preta , pode ser utilizada em uma compressa para aliviar certos sintomas.

De acordo com a Política Intersetorial de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PIPMF) , documento da Secretaria Estadual da Saúde do RS (SES), ela é composta de óleos essenciais e ácidos graxos.

As plantas medicinais são geralmente comercializadas secas, embaladas, identificadas pelo nome botânico em farmácias e lojas especializadas. É importante lembrar que o fato de um chá, seja ele fitoterápico ou alimentício, ser natural não significa que não possa fazer mal à saúde do paciente. Por isso, é preciso ingerir com cuidado.