CFM veta terapia hormonal para menores de 18 anos e aumenta idade para cirurgia de redesignação sexual

O Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou nesta quarta-feira (16), no Diário Oficial da União, uma resolução que revisa critérios éticos e técnicos para o atendimento a pessoas com incongruência ou disforia de gênero. Na prática, a medida restringe o acesso de crianças e adolescentes trans a terapias hormonais.

De acordo com o presidente do CFM, Hiran Gallo, os médicos que não cumprirem a determinação do conselho poderão sofrer punições como advertência, censura, suspensão e até cassação do registro.