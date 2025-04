Calcule o risco de desenvolver diabetes e quais cuidados para evitar a doença

Pré-diabetes se caracteriza quando os níveis de glicemia no sangue ficam entre 100 mg/dL a 125 mg/dL. Piman Khrutmuang / stock.adobe.com

Estima-se que cerca de 11% da população brasileira adulta tenha o diagnóstico de diabetes. Deste percentual, a maioria tem o tipo 2 da doença. No entanto, um quantitativo ainda desconhecido no país é a prevalência do pré-diabetes, um estágio anterior à patologia, mas que já impõe riscos à saúde.

De acordo com o endocrinologista Luciano Giancaglia, coordenador do departamento de Diabetes tipo 2 e Pré-Diabetes da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), é possível que 22% da população tenha pré-diabetes.

O que é o pré-diabetes?

O pré-diabetes acende um alerta para uma alteração no funcionamento do pâncreas — órgão responsável pela produção da insulina. Esse é o estágio para que o paciente saiba que ele virá a ter o diabetes tipo 2, caso não mude seus hábitos de vida.

Qual o seu risco de desenvolver diabetes tipo 2?

Pré-diabetes já é um sinal de alerta

Enquanto o diabetes é identificado pelas taxas de glicemia no sangue acima de 126 mg/dL, os níveis do pré-diabetes ficam entre 100 mg/dL a 125 mg/dL. Segundo a médica Melissa Barcellos Azevedo, chefe do serviço de Endocrinologia do Hospital Mãe de Deus, de Porto Alegre, a condição é considerada um sinal de alerta, uma vez que já indica um quadro de resistência à insulina.

— O pré-diabetes está dentro de todo um quadro que é subclínico, assintomático e que é a fase mais inicial de processos vão levar no futuro ao diabetes, ao infarto, à doença hepática do fígado, à insuficiência renal e que vai comprometer o próprio pâncreas — destaca a especialista.

O médico Luciano Giancaglia, da SBD, diz que o pré-diabetes é silencioso. Ainda assim, a pessoa fica sujeita à complicações que seriam típicas do diabetes tipo 2, como algum grau de comprometimento da retina, do rim, dos nervos e também das artérias.

— Hoje se sabe que, quando o sujeito tem o diagnóstico de diabetes, ele já perdeu 50% da função das células beta que produzem insulina. No caso do pré-diabetes, o individuo perdeu algo em torno de 20% a 30% da função das células e grande parte dessa função não se reverte — diz.

O que é diabetes?

O diabetes é uma doença crônica que se caracteriza pela incapacidade do corpo de produzir ou utilizar corretamente a insulina, hormônio responsável por regular os níveis de açúcar no sague. A partir disso, a falta ou a resistência à insulina resulta em níveis elevados da substância.

— O diabetes é o comprometimento das células do pâncreas, não é o excesso de açúcar no sangue. O açúcar alto no sangue nos diz que esse pâncreas possui uma falha de funcionamento — destaca o médico Luciano Giancaglia.

O diagnóstico é feito a partir exames laboratoriais, que incluem a medição da glicose em jejum, a dosagem da hemoglobina glicada ou o teste de tolerância à glicose oral. Ao quantificar os níveis de glicose em jejum, por exemplo, há números de referência:

Índices normais: 70 a 99 mg/dL (miligramas por decilitro)

70 a 99 mg/dL (miligramas por decilitro) Pré-diabetes: 100 a 125 mg/dL

100 a 125 mg/dL Diabetes: 126 mg/dL ou mais

Outra forma de avaliar é pela hemoglobina glicada:

Índices normais: até 5,6%

até 5,6% Pré-diabetes: entre 5,7% e 6,4%

entre 5,7% e 6,4% Diabetes: acima de 6,5%

Tipos de diabetes mais comuns

Diabetes tipo 1: é uma doença crônica não transmissível, hereditária. Aparece geralmente na infância ou adolescência, mas pode ser diagnosticada em adultos também

é uma doença crônica não transmissível, hereditária. Aparece geralmente na infância ou adolescência, mas pode ser diagnosticada em adultos também Diabetes tipo 2: é uma doença metabólica crônica caracterizada pela resistência à insulina e aumento dos níveis de açúcar no sangue. Está associada ao sedentarismo, obesidade e hipertensão

é uma doença metabólica crônica caracterizada pela resistência à insulina e aumento dos níveis de açúcar no sangue. Está associada ao sedentarismo, obesidade e hipertensão Diabetes gestacional: ocorre temporariamente durante a gravidez. As taxas de açúcar no sangue ficam acima do normal, mas ainda abaixo do valor para ser classificada como diabetes tipo 2

ocorre temporariamente durante a gravidez. As taxas de açúcar no sangue ficam acima do normal, mas ainda abaixo do valor para ser classificada como diabetes tipo 2 Diabetes Latente Autoimune do Adulto (LADA): é uma condição que acomete os adultos e caracteriza-se pela destruição de células pancreáticas devido ao desenvolvimento de um processo autoimune do organismo

é uma condição que acomete os adultos e caracteriza-se pela destruição de células pancreáticas devido ao desenvolvimento de um processo autoimune do organismo Pré-diabetes: ocorre quando os níveis de glicose no sangue estão mais altos do que o normal, mas ainda não estão elevados o suficiente para caracterizar o diabetes. Quando as mudanças no estilo de vida não forem o suficiente para normalizar a glicose ou quando existe uma alta chance de evoluir para o diabetes tipo 2, há indicação para tratamento com medicamento

*Fonte: Ministério da Saúde

Fatores de risco para o diabetes tipo 2

O diabetes tipo 2 é uma doença multifatorial. Além do histórico familiar, outras situações podem aumentar o risco para o desenvolvimento da condição, como idade, obesidade, circunferência abdominal e sedentarismo.

Há ainda o histórico de doenças cardiovasculares, as taxas elevadas de colesterol e triglicerídeos, o tabagismo, a diabetes gestacional, a síndrome de ovários policísticos, o uso de medicamentos da classe dos glicocorticóides, entre outros.

Tratamento

Após o diagnóstico, o tratamento envolve mudanças no estilo de vida, com a adoção de hábitos mais saudáveis, além de intervenção medicamentosa.

— Não existe cura, existe controle de fatores de risco. O objetivo é voltar a apresentar uma glicemia normal e isso vai depender de como o meu organismo responde a essas medidas. As doenças precisam ser evitadas — adiciona a endocrinologista Melissa Barcellos Azevedo.

Prevenção

Conforme Luciano Giancaglia, da SBD, o pilar da prevenção do diabetes tipo 2 é a mudança de estilo de vida, o que inclui alimentação saudável e atividade física regular. Outras questões são importantes como saúde mental e qualidade do sono.

O especialista ainda reflete que a conscientização deve começar desde a infância. Decisões e atitudes ao longo da vida podem ser determinantes para essas doenças.

É recomendado também que as pessoas realizem acompanhamento regular para averiguar os níveis de açúcar no sangue. Giancaglia destaca algumas orientações:

Pessoas acima dos 35 anos devem realizar exames de sangue, pelo menos, uma vez por ano

Pessoas com menos de 35 devem realizar exames de sangue, pelo menos, uma vez ao ano quando possuem algum fator de risco

Pessoas consideradas de alto risco podem ser orientadas a abreviar a periodicidade da coleta para seis meses, quando o resultado costuma dar dentro da normalidade

* Produção: Carol Dill

É assinante, mas ainda não recebe as newsletters com assuntos exclusivos? Clique aqui e inscreva-se para ficar sempre bem informado!