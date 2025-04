Atingida por incêndio em 2023, ala do Hospital Independência será reaberta na quarta-feira 

A ala do Hospital Independência, que foi atingida por um incêndio em dezembro de 2023, será reaberta na quarta-feira (9). O local possui 34 leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) e será um reforço importante para a saúde de Porto Alegre. O evento de reabertura está marcado para às 10h.

O valor da obra foi custeado por meio do seguro do hospital. Os trabalhos foram executados pela empresa R2 Engenharia LTDA, vencedora de licitação da reforma.

De acordo com a gerente administrativa do Hospital Independência, Liane Amorim, a reabertura da ala aumenta a oferta de leitos ao município durante o período de mais frio e reafirma o compromisso com a comunidade atendida.

O incêndio ocorreu no dia 11 de dezembro de 2023. As chamas atingiram o prédio anexo às unidades de internação 4 e 5, alas onde ficavam os pacientes que aguardavam por cirurgias ou que estavam no pós-operatório. Na ocasião, todas as pessoas foram retiradas do local em segurança.