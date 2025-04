Após alagamento, hospital de campanha de Viamão retoma atendimento pleno

Tenda com poltronas recebe pacientes com dengue para repor a hidratação.

Após ter uma parte interditada pelo alagamento provocado pela chuva da madrugada de terça-feira (8), o hospital de campanha de Viamão retomou o atendimento pleno a pacientes com dengue no final da manhã desta quarta-feira (9). Até então, a estrutura operava parcialmente .

A prefeitura segue fazendo visitas em áreas atingidas para a plicação de inseticidas e prevenção de focos de proliferação do Aedes aegypti, espécie do mosquito transmissor.

A vacinação segue aberta para o público de 10 a 14 anos. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, a cobertura de imunização está em 44,6%, com 6.681 doses aplicadas desde o começo do ano. As unidades contam com 1.155 vacinas disponíveis.