Alagamento interrompe atendimento em hospital de campanha de Viamão

A chuva que atingiu o município de Viamão desde a madrugada desta terça-feira (8) provocou alagamento e suspendeu a operação do hospital de campanha, montado ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber casos suspeitos de dengue. Conforme o Exército, a água veio de uma saída no chão, onde passa a rede pluvial, por volta da meia-noite.

Cerca de duas horas depois, pacientes que estavam nas cadeiras recebendo medicação precisaram ser removidos para dentro da UPA. Desde então, os atendimentos seguem dentro do prédio, porque ainda há água acumulada no espaço.

No começo da manhã, um caminhão fez a drenagem de parte da água no local. Enquanto isso, militares e funcionários da prefeitura utilizavam rodos para fazer a limpeza em uma das partes da tenda. Em outra área, a equipe se preparava para retomar os atendimentos, mas foi surpreendida com mais uma tubulação com problema e mais alagamentos.

— Estamos com a previsão de que os atendimentos serão retomados hoje (terça) no final do dia. Infelizmente, a chuva da noite saturou o escoamento de água e agora pela manhã já iniciamos a manutenção do piso para que os atendimentos possam ser normalizados — esclareceu o major Roberto Douglas da Silva Souza.

A estrutura temporária do hospital estava funcionando desde sábado (5), 24 horas por dia. Desde então, a UPA recebeu 600 pacientes e parte deles foi atendida dentro do hospital de campanha. De acordo com o major, são cerca de 150 atendimentos por dia. O setor provisório recebe os casos de menor complexidade para não sobrecarregar a unidade ao lado.

O que diz a prefeitura

Acompanhando os trabalhos, o secretário-geral de governo, Túlio Barbosa, afirmou que o problema foi causado por uma tubulação que ficou danificada, afetando o escoamento da água. Ele estimou que o serviço de limpeza e conserto seja concluído até o começo da tarde desta terça-feira.

— A gente verificou que um dos dutos aqui da drenagem não estava funcionando corretamente. Então, na primeira hora da manhã, a gente trouxe já o engenheiro da prefeitura com a equipe toda de hidrojato, para fazer a limpeza, e a drenagem já foi restabelecida. Nós conseguimos isolar cinco metros e vamos já melhorar então a rede, fazer a manutenção para não ter problema — explicou Barbosa, projetando que a manutenção servirá para evitar uma nova ocorrência do tipo com a chuva.

Por volta de 10h15min, a prefeitura emitiu uma nota sobre o caso comunicando a reabertura do hospital em 30 minutos, o que não se confirmou, porque ainda havia água no chão.

Nota da prefeitura

A Prefeitura de Viamão informa que em razão das intensas chuvas que ocorreram entre a noite de ontem e a manhã de hoje, uma pequena parte do hospital de campanha foi afetada pela entrada de água da chuva.

Imediatamente, nossas equipes de manutenção e suporte realizaram os devidos reparos, e o atendimento será totalmente normalizado dentro de um prazo estimado de 30 minutos.

Destacamos que o hospital de campanha é uma estrutura provisória, construída para atender à demanda emergencial, e que todos os ajustes necessários já foram realizados para garantir a continuidade do atendimento à população com total segurança.