Refúgio no auge da pandemia, litoral do RS ainda é lar para 60% dos que se mudaram na época

Faruk Lindemann e Gislaine Adolpho decidiram morar em Capão da Canoa. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Nos primeiros meses da pandemia de coronavírus no Rio Grande do Sul, milhares de moradores das principais cidades gaúchas decidiram pegar a estrada em busca de um ambiente menos povoado e com mais espaço ao ar livre. O Litoral Norte foi a região preferencialmente escolhida como refúgio por quem tentava escapar das garras invisíveis da nova doença.

Passados cinco anos desde que a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu a covid-19 como uma ameaça global, boa parte desses novos moradores decidiu seguir vivendo à beira-mar, embora outra parcela tenha resolvido fazer o caminho de volta para suas antigas moradias.

Uma estimativa da Associação de Corretores e Imobiliárias de Capão da Canoa (Acica) feita em parceria com as associações de Comércio e Indústria (Acicc), e dos Construtores e Incorporadores (Associc) do município, além do Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Litoral Norte (Sinduscon-Litoral Norte), indica que cerca de 60% das pessoas que se mudaram para a costa gaúcha ao longo do período mais agudo de contaminações resolveram ficar, enquanto 40% retornaram.

— Muitas pessoas adaptaram sua vida, passaram a trabalhar em home office ou se dirigem em alguns dias da semana para a região de Porto Alegre, mantendo o Litoral como endereço residencial, seja em condomínios fechados, casas ou apartamentos. Muita gente não acreditava que conseguiria trabalhar fora da Região Metropolitana, mas descobriu, pela necessidade, que era possível — analisa o presidente da Acica, Jonas Inácio.

Aumento no número de matrículas nas escolas

O número de matrículas de alunos na Educação Básica fornece mais algumas pistas sobre o movimento migratório dos gaúchos ao longo desse período, como um indicador da menor ou maior presença de famílias com crianças e adolescentes na região.

Um levantamento da quantidade de estudantes registrados, com base no Censo Escolar realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep), mostra que o contingente de matrículas desde a creche até o Ensino Médio em Capão da Canoa e Tramandaí cresceu de 16,1 mil em 2020 para 16,5 mil no ano seguinte e superou 17 mil em 2022 — ano em que a doença passou a refluir no Estado.

A partir daí, a cifra recuou para 16,8 mil em 2023 e 16,7 mil no ano passado, sugerindo uma menor demanda por vagas depois do auge da crise sanitária, mas ainda acima do que foi verificado no começo da pandemia.

Para o presidente da Associação das Imobiliárias e Corretores de Imóveis de Tramandaí e Imbé e diretor do Creci-RS, Thiago Kury, o fluxo de novos residentes ao longo dos últimos anos provocou mudanças perenes na faixa litorânea:

— A pandemia acelerou a mudança cultural de que o Litoral é somente no verão. Impactou investimentos em infraestrutura e chegada de novas empresas, fomentando a economia. Muitos negócios vieram para a região e, consequentemente, muitos profissionais se mudaram com suas famílias como médicos, advogados, engenheiros, arquitetos e prestadores de serviços. Hoje, temos hospitais, escolas, grandes redes supermercadistas.

Lindemann e Gislaine ficaram pela qualidade de vida

Proximidade do mar é um dos fatores que atraíram o casal. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Ainda no começo da pandemia, em junho de 2020, o supervisor de segurança Faruk Lindemann, 42 anos, decidiu deixar o emprego, a casa e a rotina de duas décadas como morador de Nova Santa Rita, na Região Metropolitana, para começar uma nova vida no Litoral Norte — mesmo sem trabalho garantido.

A mudança era um desejo antigo acalentado por ele e pela mulher, Gislaine Terezinha Chiabotto Adolpho, 48 anos. O avanço imparável do novo vírus foi o que acabou forçando uma decisão antes do previsto.

— A covid-19 acabou sendo o motivo que faltava. No início, alugamos um apartamento pensando em ficar por uns dois anos, para ver como seria a experiência. Acabamos ficando e, hoje, não temos mais planos de retornar — conta Lindemann, que se mudou para Capão da Canoa ao lado da mulher e do filho Brayan Adolpho Lindemann, 17 anos.

O ar é mais limpo, e à noite sempre é mais fresco FARUK LINDEMANN Supervisor de segurança que se mudou com a esposa e o filho para Capão da Canoa

O supervisor de segurança acabou encontrando trabalho na mesma área em que atuava, com um salário melhor e mais qualidade de vida.

— Minha esposa tem uma doença cardíaca, e consideramos que temos um melhor atendimento aqui pelo SUS. Os atendimentos no posto 24h e no hospital são mais rápidos, assim como os exames que ela precisa fazer. Além disso, a gente caminha todo dia na praia, toma chimarrão. O ar é mais limpo, e à noite sempre é mais fresco — complementa Lindemann.

Káli e Gustavo voltaram pela falta de companhia

Agora, Káli de Souza e Gustavo Fonseca ficam em Atlântida apenas durante o verão. Mateus Bruxel / Agencia RBS

No mesmo período em que a família de Lindemann rumava para Capão da Canoa, o casal formado pela aposentada Káli de Souza, 61 anos, e pelo empresário Gustavo Fonseca, 65 anos, seguia para Xangri-lá a fim de buscar um refúgio mais seguro contra a proliferação da covid-19 e oferecer mais espaço para os quatro animais de estimação — dois cães e dois gatos.

A vontade de ficar no Litoral levou os dois a se mudar para uma casa ainda melhor, de dois pisos, na praia de Atlântida, no começo de 2021. Naquele momento, a vizinhança estava repleta.

— A praia era como se fosse a cidade, todos os nossos amigos estavam por aqui — recorda Káli.

Como a maior parte dos nossos amigos já tinha retornado, começamos a pensar em voltar também KÁLI DE SOUZA Aposentada que se mudou para Atlântida na pandemia com o marido

Com o passar dos meses e o arrefecimento da doença, parte dos vizinhos começou a tomar a freeway de volta para a região da Capital. Aos poucos, um sentimento de solidão foi invadindo os cômodos da ampla casa de alvenaria.

— O inverno de 2022 foi frio, chuvoso, era difícil até sair para pedalar ou passear com o cachorro. Como a maior parte dos nossos amigos já tinha retornado, começamos a pensar em voltar também — conta Káli.