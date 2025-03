Cremers lança ferramenta para oftalmologistas prescreverem digitalmente lentes de correção

Evento nesta terça-feira (18) marcou o lançamento de ferramenta para prescrever lentes corretivas de forma virtual. Cremers / Divulgação

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) lançou nesta terça-feira (18), em Porto Alegre, uma ferramenta que permite aos oftalmologistas prescrever lentes corretivas de forma virtual.

A nova funcionalidade digital para emissão de receitas oftalmológicas, que foi anunciada como inédita no Brasil, é resultado de uma parceria com a Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul (Sorigs) e faz parte da política de inovação em procedimentos médicos do Cremers, que vem sendo adotada desde a pandemia. Seus objetivos são trazer mais segurança e agilidade para médicos e pacientes.

Durante o evento de lançamento, o presidente do Conselho, Eduardo Neubarth Trindade, declarou:

— É mais uma demonstração de pioneirismo do Cremers no apoio ao exercício da boa medicina, contribuindo também com a agilização do atendimento aos pacientes, beneficiados por estas iniciativas.

Já o presidente da Sorigs, Bruno Schneider, destacou:

— A prescrição oftalmológica é um ato médico e, portanto, é um atestado de que aquele paciente foi examinado por um médico devidamente credenciado.

Sem perda da segurança

Membro da Câmara Técnica de Oftalmologia do Cremers que participou do desenvolvimento do novo sistema, o médico Rodrigo Leivas Lindenmeyer afirmou que a ferramenta agiliza o processo "sem perda da segurança, da precisão, da confiabilidade e da rastreabilidade”:

— Cada prescrição estará diretamente vinculada a um número de registro médico e a um número de especialista, atestando que foi emitida por um oftalmologista certificado.