A cada ano, as tendências fitness e de bem-estar se renovam. Com a multiplicação de conteúdos relacionados a cuidados com alimentação, rotinas de treino e autocuidado nas redes sociais, ganham ainda mais força.

Para 2025, uma pesquisa realizada anualmente pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva (ACSM, na sigla em inglês) prevê tendências que vão de tecnologia e dados a exercícios para a saúde mental e para idosos.

Mas são necessários cuidados ao incorporar alguma atividade, já que devem ser levados em conta fatores individuais, como limites, e deve haver acompanhamento profissional.

As 10 tendências fitness globais para 2025, segundo a ACSM, são:

Tecnologia vestível Aplicativos de exercícios Programas de condicionamento físico para idosos Exercício para perda de peso Treino de força tradicional (musculação) Treino intervalado de alta intensidade (HIIT, na sigla em inglês) Tecnologia de treinamento orientada por dados Exercícios para a saúde mental Treinamento funcional Coaching de saúde/bem-estar

Especificamente para o Brasil, os destaques incluem personal training, atividades ao ar livre, exercícios para perda de peso, treino de força tradicional e calistenia, entre outros (veja a lista completa mais adiante).

HIIT manteve sua popularidade

HIIT é sigla em inglês para treino intervalado de alta intensidade. André Ávila / Agencia RBS

A grande questão é a integração entre tecnologia e exercício, que deve aumentar cada vez mais, avalia Anderson Donelli, cardiologista do esporte e exercício do Hospital Moinhos de Vento (HMV), em Porto Alegre.

O uso de tecnologias vestíveis, como relógios e anéis, está cada vez mais popular e permite acompanhar informações como gasto calórico, quantidade de exercício, frequência cardíaca e zonas de treinamento.

Em meio à abundância de dados, as pessoas querem ter cada vez mais métricas, e há uma tendência a se guiar muito por elas e adotar estratégias, segundo o médico.

— Isso acaba sendo motivo de estímulo para as pessoas se exercitarem cada vez mais e uma maneira de ter algum feedback sobre a intensidade de treinamento. Mas também é motivo de procura ao consultório porque muitas vezes as pessoas deparam com o relógio batendo em 220 de frequência cardíaca, por exemplo — ressalta Donelli.

O HIIT também manteve sua popularidade devido à premissa de alta eficácia em um curto espaço de tempo, tornando-se atraente para pessoas com rotina intensa.

Em geral, há uma crescente tendência para a medicina do estilo de vida, com foco em exercício, boa alimentação e sono adequado para melhorar a qualidade de vida e a longevidade, acrescenta o cardiologista.

"Tem de ter musculação"

Musculação tem sua importância comprovada. zorandim75 / stock.adobe.com

O presidente do Conselho Regional de Educação Física da 2º Região — RS (CREF/2), Alessandro Gamboa, avalia como destaques entre as tendências musculação, treinamento funcional, treinamento para a terceira idade (com idosos percebendo que os exercícios garantem autonomia), academia em casa ou condomínio (devido à comodidade e privacidade) e personal training. O educador físico acrescenta ainda, no contexto regional, o crossfit.

— Uma tendência que sempre esteve em alta e cada vez mais tem sua importância comprovada é a musculação. Até se pode fazer outra atividade de que se gosta, mas em paralelo tem de ter musculação, principalmente em se falando de saúde — ressalta.

A corrida também continua em alta, avaliam os profissionais. Em Porto Alegre, há um boom dos grupos e assessorias de corrida, com planilhas e metas a serem batidas. As pessoas estão buscando mais orientações personalizadas e que se adequem à sua rotina e necessidade do que receitas gerais, na visão de Donelli.

Cuidado nas redes sociais

É preciso estar atento a "dicas" de pessoas que não são profissionais de educação física. Alliance / stock.adobe.com

Alguns comportamentos ganham destaque nas redes sociais e se consolidam como tendências mais famosas.

A mais comum, na avaliação de Donelli, cardiologista do esporte e exercício do HMV, é justamente o uso de aplicativos para o acompanhamento de treinos, como o Strava, utilizado para bater recordes pessoais e compartilhar os resultados.

Há uma grande busca por recursos online para treinamento, como personal training e videoaulas, sejam gravadas ou ao vivo.

— É mais fácil de adequar à nossa rotina, que é muito corrida, ou porque alguém quer se exercitar em casa mesmo — justifica Donelli.

Gamboa aponta que a modalidade mais prescrita na internet e que pode ser adotada é o treinamento funcional, por não necessitar de muitos equipamentos.

O presidente do CREF/2 alerta, entretanto, que é preciso estar atento às redes sociais, devido à atuação ilegal de pessoas que não são profissionais de educação física. A orientação é que os interessados verifiquem no site do Conselho Regional de Educação Física se a pessoa é realmente um profissional habilitado e registrado.

Treinamento específico

Há muita pseudociência envolvida na área do exercício e estilo de vida, alerta Donelli. O médico recomenda checar informações, avaliando a fonte, a procedência e se a pessoa tem uma carreira sólida na área e realmente detém conhecimento sobre o assunto.

Além disso, ao adotar uma nova tecnologia, é importante ter a consciência de que ela pode ser propensa a falhas.

É fundamental buscar um profissional de educação física habilitado, salienta Gamboa, para evitar riscos de lesões, problemas sérios ou mesmo risco de vida. Além disso, deve haver progressão de cargas e treino, conforme a individualidade de cada um.

O presidente do CREF/2 alerta também para os perigos do treinamento pré-pronto, feito "para todos". É incentivado que as pessoas realizem exercícios; porém, com supervisão e prescrição de um treinamento específico para elas.

— Não é aquilo que a pessoa entra e já quer virar atleta em um mês, já quer emagrecer 10 quilos. Não funciona assim. Tem de ser com paciência e respeitando a capacidade individual de cada um — ressalta Gamboa.

Não existe mágica

Os especialistas pontuam que nenhuma atividade é "proibida", desde que bem feita e bem supervisionada. A calistenia, por exemplo, é um bom exercício porque utiliza o peso do corpo, mas nem todos conseguem realizar todos os exercícios, devido à necessidade de força — daí a importância da progressão.

Anderson Donelli, do HMV, ressalva que deve haver cuidado em relação ao HIIT quando este é adotado por pessoas de mais idade com algum problema de saúde ou fator de risco para doença cardiovascular. Sempre que elas forem se engajar em uma atividade de moderada a alta intensidade, devem realizar uma avaliação médica de antemão. Em outros casos, a medida é recomendada, porém, não obrigatória.

Propagandas de exercícios e aparelhos que prometem milagres são mentiras, salientam os especialistas. Não existe mágica: o emagrecimento é resultado do balanço negativo entre gasto calórico e ingestão alimentar e não ocorrerá se isso não for feito — muito menos em 10 minutos diários por um curto período, o que não traz benefícios à saúde, podendo, pelo contrário, resultar em malefícios.

Confira as 20 tendências fitness para o Brasil em 2025, segundo a ACSM:

Treinamento pessoal Programas de condicionamento físico para idosos Exercícios para perda de peso Treinamento de força tradicional Treinamento funcional Exercícios para saúde mental Academias de exercícios em casa Treinamento de peso corporal Aulas de exercícios sob demanda Tecnologia vestível Exercícios para a saúde infantil Medicina de estilo de vida Treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) Coaching de saúde/bem-estar Fitness pré e pós-natal Promoção da saúde no local de trabalho Treinamento pessoal online Aplicativos de exercícios para dispositivos móveis Atividades de condicionamento físico ao ar livre Tecnologia de treinamento baseada em dados

(Exercício físico) Tem de ser com paciência e respeitando a capacidade individual de cada um ALESSANDRO GAMBOA Presidente do Conselho Regional de Educação Física da 2º Região — RS (CREF/2)

Tendências alimentares

Os hábitos alimentares também costumam variar, com novas tendências se espalhando pelas redes sociais e contagiando cada vez mais pessoas.

Para 2025, algumas tendências alimentares estão em alta, segundo Victoria Prates, nutricionista especializada em comportamento alimentar e nutrição clínica e estética:

Nutrição comportamental e busca pelo equilíbrio entre corpo, mente e espírito, por meio de uma alimentação que promova saúde e qualidade de vida, e não apenas benefícios estéticos

e busca pelo equilíbrio entre corpo, mente e espírito, por meio de uma alimentação que promova saúde e qualidade de vida, e não apenas benefícios estéticos Crescimento do mercado de marmitas saudáveis , personalizadas

, personalizadas Produtos à base de plantas, ampliando as opções para pacientes com restrição alimentar

Produtos enriquecidos em proteínas, sendo alternativas práticas para o dia a dia

Essas tendências podem ser adaptadas de maneira individual, respeitando a rotina, a cultura alimentar e as preferências de cada um, frisa a nutricionista. Pequenas mudanças já são capazes de promover resultados; por outro lado, mudanças radicais, muitas vezes, não são sustentáveis.

— A maior tendência sempre será basear a alimentação em "comida de verdade", buscando incluir mais nutrientes do que promovendo exclusões. Incluir mais frutas, verduras, alimentos integrais, buscando diversidade de nutrientes por meio de uma alimentação diversificada — observa.

Saúde e prazer

Victoria recomenda evitar dietas da moda, que costumam ser extremistas e promover a exclusão de grupos alimentares importantes. Restrições nem sempre são a melhor alternativa para uma nutrição gentil e com resultados sustentáveis, alerta.

Além disso, deve haver cuidado com estratégias observadas nas redes, já que não são válidas para todos. É importante checar a confiabilidade das informações e evitar conteúdos que promovam restrições severas ou prometam milagres.

Desafios como "30 dias sem açúcar" podem ser gatilhos para uma alimentação desbalanceada no futuro.