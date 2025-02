Pacientes do Hospital Fêmina são afetados pela falta de ventilação e climatização

— O atendimento da equipe é ótimo, mas a questão do calor está insuportável . Não tem um ventilador dentro do quarto e nem onde armazenar lanche ou água. Muito complicado — relatou.

Na recepção do hospital, há um documento orientando sobre o uso dos ventiladores próprios. É autorizada a entrada apenas de equipamentos com até 40 centímetros de altura, 127V e com potência máxima de 160W. Antes do acesso, o ventilador passa por uma avaliação da equipe de segurança.

O Hospital Fêmina tem climatização nas UTIs, no Centro Cirúrgico, nos ambulatórios e na obstetrícia. Além disso, está em andamento o projeto de climatização da área de internação do 6º andar, com a aquisição de equipamentos. A obra realizada na emergência também incluiu a climatização, e o alojamento conjunto mãe/bebê, localizado no 1º andar, está contemplado. Em relação ao 4º e 5º andares, a equipe de engenharia de Grupo Hospitalar Conceição desenvolve projeto de ampliação elétrica para viabilizar uma posterior climatização. Desde 2023, a atual gestão do GHC trabalha para ampliar a climatização em todas as suas unidades hospitalares.