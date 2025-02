Mortalidade por dengue aumentou nos últimos quatro anos entre idosos no RS, aponta pesquisa

Mosquito aedes aegypti é o transmissor da doença. tacio philip / stock.adobe.com

O Rio Grande do Sul passa por uma alta no índice de mortalidade por dengue entre idosos. É o que aponta uma pesquisa realizada pela Fiocruz, em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e com a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), em texto publicado na revista científica IJID Regions, editada pela International Society for Infectious Diseases (ISID).

No estudo, o grupo de pesquisadores identificou uma alta letalidade em casos graves no Rio Grande do Sul, na comparação com outros estados com maior incidência histórica da doença, a exemplo de Pernambuco e Rio de Janeiro. O período analisado foi de 2021 a 2024.

— O Estado do Rio Grande do Sul tem sido historicamente menos afetado, mas registrou aumento significativo de incidência e mortalidade nos últimos quatro anos — explica o pesquisador Gabriel Wallau, da Fiocruz Pernambuco, que assina o artigo com outros profissionais.

Por dentro do estudo

O estudo relata que os fatores que explicam essa letalidade aumentada podem estar relacionados a:

Proporção elevada de idosos no estado - a maior do Brasil;

- a maior do Brasil; Baixa conscientização para detectar e tratar a doença antes que evolua para casos graves;

para casos graves; Desafios no manejo de pacientes idosos com dengue grave.

Outro dado que chamou atenção dos cientistas que assinam o artigo é a ausência de maiores variações de sorotipos e de genótipos do vírus da dengue no RS comparado a outros estados brasileiros. Isso demonstra que as razões de aumento de mortalidade no Estado não devem estar associadas à genética do vírus.

— O mais importante é aumentar as campanhas de conscientização. O diagnóstico precoce, principalmente na parcela da população mais vulnerável como os idosos (60+ não podem tomar a vacina da dengue disponível) pode fazer uma grande diferença, diminuindo a chance da evolução para dengue grave — explica Wallau.

Os casos no RS

De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (SES) em 2024, o Rio Grande do Sul registrou mais de 206 mil casos confirmados de dengue com 281 óbitos. Foi o ano com o maior número de casos e mortes da doença. A situação se repetiu no país, com mais de 6,6 milhões de casos e 5,9 mil mortes, segundo dados do Ministério da Saúde.

Segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), dos 281 pacientes que vieram a óbito, 217 eram pessoas acima dos 60 anos. Mais de 70% dos óbitos por dengue foram idosos (veja dados abaixo).

Casos de dengue nos últimos quatro anos no RS

2024

Casos confirmados: 208.217

Óbitos: 281

Óbitos de idosos: 217

2023

Casos confirmados: 38.737

Óbitos: 54

Óbitos de idosos: 38

2022

Casos confirmados: 67.346

Óbitos: 66

Óbitos de idosos: 52

2021