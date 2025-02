Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas, retoma atendimentos a pessoas com câncer

O Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas, na Região Metropolitana, retomou nesta sexta-feira (7) os atendimentos a pacientes com câncer. O serviço foi suspenso há um mês, quando o instituto especializado em atendimento oncológico decidiu encerrar as atividades no hospital por dívidas da prefeitura. Durante os últimos 30 dias, apenas os 600 pacientes que já eram atendidos seguiram o tratamento.