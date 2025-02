Em obras, emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre atende com capacidade reduzida

Piso do bloco B, construído em 2019, está sendo trocado. HCPA / Divulgação

Devido a obras de infraestrutura, as alas de emergência adulto e pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) estão atendendo com capacidade reduzida. Apenas pacientes encaminhados de ambulância pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão sendo recebidos.

Como medida de contingência, foram disponibilizados 10 leitos para pacientes críticos adultos e sete leitos para pacientes pediátricos em outra área localizada no mesmo prédio. A instituição conta, ainda, com dois boxes de estabilização clínica para o recebimento de pacientes vindos de ambulância.

Também estão sendo acolhidos pacientes oncológicos em tratamento na instituição, em pós-operatório recente e transplantados provenientes dos ambulatórios do HCPA em situação de urgência.

Na manhã deste domingo (9), a instituição informou que havia seis pacientes aguardando atendimento, entre transplantados, oncológicos e pós-cirúrgicos.

Quando será normalizado

O atendimento será gradualmente retomado a partir de 20 de fevereiro, quando parte da emergência será liberada para uso e poderá receber mais pacientes encaminhados pela rede municipal. A retomada total está prevista para 16 de março.

— Esta reforma foi programada para ser realizada no menor tempo possível, inclusive com o reforço de equipes externas para dar mais celeridade em todas as etapas — explica Luís Eduardo Rohde, diretor médico do HCPA.

Rohde acrescenta que, historicamente, os períodos de janeiro e fevereiro apresentam redução na procura por atendimentos.

O que são as obras

A construção do Bloco B, por onde passa a obra, foi finalizada em 2019. O local foi ocupado de forma emergencial durante a pandemia, com atendimento de uma demanda maior do que a prevista no período.

"A utilização de forma não planejada do ambiente levou à necessidade de reformas e ajustes, que necessitam ser sanados neste momento", informa o HCPA.

As alas de emergência estão fechadas desde 13 de janeiro para execução das obras nas estruturas. Entre as intervenções, está a troca do piso e colocação de novos equipamentos.

A orientação é de que a população procure outros serviços da rede de saúde. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), os três prontos-atendimentos de Porto Alegre (unidades do Bom Jesus, da Lomba do Pinheiro e a Cruzeiro do Sul), além da UPA Moacyr Scliar, estarão de sobreaviso em razão das demandas no período de fechamento das alas no hospital.

Cronograma:

De 13 de janeiro a 19 de fevereiro — Emergências adulto e pediátrica restritas a pacientes encaminhados de ambulância pelo Samu.

De 20 de fevereiro a 16 de março — Retomada parcial e gradativa dos atendimentos para receber mais pacientes da rede municipal regulados pela Secretaria Municipal de Saúde.