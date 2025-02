Em meio a paralisação de médicos, prefeitura de Canoas promete regularizar salários neste mês 

Médicos do Hospital Universitário de Canoas iniciaram paralisação na sexta-feira por falta de pagamentos.

Os médicos terceirizados que atuam no Hospital Universitário de Canoas suspenderam procedimentos eletivos, cirurgias e novas internações por falta de pagamento dos vencimentos . O salário de novembro, que devia ter sido pago em janeiro, não foi depositado. A previsão repassada pela prefeitura é de que o valor será pago em 15 de fevereiro.

De acordo com o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), nenhuma proposta formal foi enviada pelo município. A paralisação começou na noite da última sexta-feira (31).