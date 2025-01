Superlotada, emergência da Santa Casa de Porto Alegre não está recebendo pacientes

A Santa Casa de Porto Alegre está com a emergência do Sistema Único de Saúde (SUS) temporariamente fechada para o atendimento de adultos . A medida, segundo a instituição, foi adotada por conta da superlotação . Nesta sexta-feira, 54 pacientes eram atendidos – o que excede em 190% o limite operacional do setor.

A Santa Casa afirma que desde o início da semana tenta adotar o funcionamento intermitente da emergência - o que desde quinta-feira (23) não foi mais possível. Sem poder receber novos pacientes - apenas os que vêm de outras unidades de saúde, a instituição informou a situação aos órgãos reguladores municipal e estadual, além do Ministério Público do RS.

O que diz a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre

"A Santa Casa de Porto Alegre esclarece que, diante do absoluto risco assistencial que compromete a segurança dos pacientes, a Emergência SUS para atendimento adulto está temporariamente fechada, recebendo apenas pacientes encaminhados pelos órgãos públicos de saúde. A decisão considera a infraestrutura e a capacidade operacional do espaço que, nesta sexta-feira (24), conta com pelo menos 54 pacientes, operando com mais de 190% de superlotação.