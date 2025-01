Seu momento financeiro está afetando sua saúde? Descubra

Endividamento pode provocar efeitos como ansiedade e insônia. Pexels / Pexels

Uma pesquisa feita pela Serasa aponta que nove entre 10 brasileiros já sentiram vergonha por ter contas em atraso. São 59% os que afirmaram sentir muita tristeza e medo do futuro. Segundo o levantamento Perfil e Comportamento do Endividamento Brasileiro, 86% tiveram dificuldade de dormir por estar preocupados com o comprometimento financeiro.

Entre os impactos emocionais com o endividamento, estão ansiedade, falta de concentração e insônia. Outros comportamentos decorrentes de não conseguir arcar com suas contas são o isolamento social e a privação de momentos de lazer. Especialistas destacam que os reflexos dos atrasos e acúmulos de faturas podem acarretar em problemas de saúde mental, mas apontam que há maneiras de melhorar a relação com o dinheiro.

No quiz a seguir, com base em uma plataforma desenvolvida pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em cooperação com o Banco Central, é possível descobrir o índice de saúde financeira. São perguntas sobre metas financeiras, controle de gastos e decisões financeiras.