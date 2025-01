Quais os riscos de comer apenas uma vez por dia? Entenda prática adotada por Carolina Dieckmann

“Fiz um filme em julho que eu achei que a personagem, o esgotamento dela, emocional, seria bom que no físico isso tivesse também uma resposta. Eu fiz um jejum muito difícil de fazer , mas com acompanhamento médico, com exames, recolocando vitaminas que não conseguia pela alimentação. Eu comia uma vez por dia ”, disse, via stories do Instagram.

Riscos e benefícios

O jejum pode trazer uma série de prejuízo s para a saúde física e mental. A deficiência de vitaminas, contornada com suplementação pela Carolina Dieckmann, é um deles. Hipoglicemia – presença de níveis baixos de açúcar no sangue –, fadiga , irritabilidade , dor de cabeça e dificuldade de concentração são outros possíveis efeitos, aponta Marina.

— Grávidas e lactantes não podem fazer jejum de jeito nenhum. Porque é um momento em que precisa ter nutrientes no corpo a todo tempo, e ficar 10 horas sem comer já é perigoso. Pacientes com diabetes do tipo 1 ou do tipo 2 também podem ser um grupo de risco para a prática. Pessoas com transtornos alimentares ou que tenham histórico de fazer muitas dietas ao longo da vida também são pacientes que não vão ter tantos benefícios com o jejum intermitente — defende Marina.