Ministério da Saúde explica que não haverá mudança na cobertura de planos de saúde para mamografias

Mamografia é recomendada para mulheres a partir dos 40 anos, uma vez ao ano. Gorodenkoff / stock.adobe.com

O Ministério da Saúde comunicou nesta sexta-feira (24) que é falsa a notícia que circulas nas redes sociais de que a Agência Nacional de Saúde teria aberto uma consulta pública com o objetivo de propor que o rastreio de câncer de mama, realizado com a mamografia, seja realizado apenas em mulheres a partir de 50 anos.

De acordo com a pasta, não há alteração na cobertura assistencial dos planos de saúde em relação ao rastreamento da doença. A informação que circulou na internet diz respeito à consulta pública nº144, publicada em 4 de dezembro de 2024.

O texto diz que o "rastreamento do câncer de mama deve ser realizado bienalmente (a cada dois anos) com mamografia, em mulheres de 50 a 69 anos", conforme aponta o Instituto Nacional do Câncer (INCA).

Atualmente, a recomendação é de que mulheres acima de 40 anos devem realizar a mamografia preventiva uma vez ao ano, e o exame deve ser autorizado pelos planos de saúde.

A apresentadora Ana Furtado, que foi diagnosticada com câncer de mama em 2018, aos 44 anos, manifestou-se nas redes sociais contra a consulta. Em um vídeo publicado no Instagram, a apresentadora trouxe dados que apontam que ao menos em 22% dos casos, a doença é diagnosticada em mulheres com menos de 50 anos.

— Uma em cada oito mulheres terão câncer de mama no mundo! Então vamos nos proteger — disse na gravação.

Em nota, a ANS informou que a consulta pública é somente sobre a criação de um selo de qualidade para as operadoras que aderirem ao Programa de Certificação de Boas Práticas na Assistência Oncológica e cumprirem requisitos relativos à prevenção do câncer e ao aprimoramento da assistência a pacientes oncológicos.

