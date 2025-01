"Meu objetivo era ver os 15 anos da minha filha": transplantado deixa a Santa Casa depois de oito meses internado

Quando o comerciário Fernando Ulisses Ulguim Pereira, 52 anos, apareceu em uma cadeira de rodas no saguão do Hospital São Francisco da Santa Casa, em Porto Alegre, o relógio marcava 11h34min. Ensolarada e abafada, a manhã desta quinta-feira (16) foi especial para o morador de Viamão, na Região Metropolitana. Com camisa polo verde, bermuda cinza e chinelos brancos, o paciente do quarto 2.308 deixava a instituição com um coração novo no peito e uma vontade de viver, após oito meses de espera.