Promovida por especialistas da Universidade de Washington e do Sistema de Saúde VA St. Louis, a pesquisa identificou que pacientes que utilizam medicamentos antidiabeticos agonistas de glucagon-1 (GLP-1) — substância que indica saciedade ao cérebro — apresentam mais chances no desenvolvimento de duas condições:

Conforme o estudo, este tipo de medicamento aumenta em 11% os ricos de artrite e 146% os casos de pancreatite . No entanto, é preciso ponderar que a pesquisa não analisou outros fatores importantes como a idade e estilo de vida dos pacientes.

A relação foi feita a partir da análise de dados de mais de 2 milhões de pessoas , sendo 200 mil que tratam diabetes com medicamentos que estimulam sinteticamente o GLP-1 e 1,7 milhão que utilizam outros fármacos. Foram cerca de três anos e meio de observação.

Medicamento também traz benefícios

O estudo assinado por Yan Xie, Taeyoung Choi e Ziyad Al-Aly, membros do Centro de Epidemiologia Clínica e do Serviço de Pesquisa e Desenvolvimento do St. Louis, aponta que os medicamentos à base de GLP-1 diminuem riscos relacionados a condições cardíacas, derrame e doença renal.