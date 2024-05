Aplicações de vacinas, atendimentos odontológicos, consultas médicas, conversas com um psicólogo, palavras de acolhimento e orações. Isso tudo faz parte da rotina da unidade móvel de saúde instalada no Boulevard Assis Brasil, na zona norte de Porto Alegre. Desde terça-feira (14), profissionais vinculados ao município e voluntários de diferentes regiões do Brasil já atenderam mais de 1,2 mil pessoas na estrutura.