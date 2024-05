O Rio Grande do Sul recebeu nesta semana 220 purificadores de água para contornar a as consequências das enchentes que assolam o Estado. Conforme a fabricante do equipamento, PWTech, eles funcionam como uma estação de tratamento portátil e, juntos, têm capacidade de fornecer até 2 milhões de litros de água filtrada por dia, o suficiente para atender 1 milhão de pessoas, considerando o consumo diário de 2 litros por pessoa em situações de emergência (segundo a Organização Mundial de Saúde).