Na Terra Indígena Guarita, localizada no noroeste do RS, há incidência de duas doenças raras entre a população de cerca de 7 mil kaingangs. Nove crianças foram diagnosticadas com galactosemia clássica pelo Serviço de Genética Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), considerado referência em doenças raras. Outras três, com albinismo.