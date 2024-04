O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira (8) a criação do programa Mais Acesso a Especialistas, que pretende oferecer diagnóstico mais ágil e tratamento adequado a pacientes do SUS. Trata-se de um ciclo integral de cuidado, e o governo diz buscar evitar que as pessoas tenham que esperar em filas muito longas para alcançar exames ou atendimento.