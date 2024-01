A Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre monitora com atenção o aumento no número de morcegos coletados em situação anormal pelas equipes de vigilância sanitária nas primeiras semanas do ano. Os morcegos são recolhidos apenas quando estão mortos, caídos ou desorientados, ou seja, em condições fora da normalidade. Em 2024, até esta sexta-feira (26), 72 animais da espécie foram capturados e tiveram amostras encaminhadas para teste de raiva, três casos confirmaram a doença.