Os meses da alta temporada de verão costumam ser de baixa adesão de doadores de sangue por conta das férias. Com as tempestades ocorridas no Estado no dia 16 de janeiro, que chegou a deixar mais de 1,3 milhão de clientes sem energia elétrica, a situação nos bancos de sangue ficou mais complicada e o serviço precisou ser interrompido em muitos locais.