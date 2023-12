Mulher encontrou um verme cabeça-de-martelo rastejando no chão do banheiro de casa, no bairro Camaquã, na Zona Sul de Porto Alegre, na noite de segunda-feira (11). O bicho foi avistado por Scarlet Quadros enquanto tomava banho. Apesar do susto, ela conseguiu registrar o momento no qual o verme se movimentava sobre o piso.