Um estudo liderado pelo Hospital Moinhos de Vento mostrou uma taxa de sífilis na população de Porto Alegre 16 vezes maior do que os números oficiais mais recentes do município sobre a doença. Segundo a pesquisa, o percentual de pessoas com HIV ficou acima de outro dado recente, o que indica uma "epidemia generalizada", segundo a epidemiologista responsável pelo levantamento.