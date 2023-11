Com um investimento de R$ 60 milhões, o primeiro hospital da Doctor Clin no Rio Grande do Sul passará a receber pacientes a partir das 7h desta quinta-feira (16). O novo estabelecimento de saúde está localizado na Rua Vicente da Fontoura, número 1.470, no bairro Santana, em Porto Alegre. No local, serão realizados atendimentos de baixa e média complexidade, com internações de curta permanência.