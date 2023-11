O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira a segunda chamada do edital nº 13 do Programa Mais Médicos, a partir das vagas remanescentes da primeira chamada. Assim, os médicos e as médicas de Perfil 1 (CRM) e Perfis 2 e 3 (intercambistas aprovados no Módulo de Acolhimento e Avaliação – MAAv, em ciclos anteriores) inscritos no programa, devem acessar o Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP), até a próxima sexta-feira (10).